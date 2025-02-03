«Китайский Новый год в Москве»: настольные игры с Востока в ЦУМе

В этом году китайский Новый год наступил в ночь на 29 января. Поэтому весь центр Москвы украшен красными фонариками, а на улицах столицы появились шикарные драконы и фигурки Зеленой Деревянной змеи.





На площадке множество дизайнерских елок, в убранстве которых использовали традиционные символы китайского Нового года: красивые фонарики, яркие банты, цветы и фигурки животных.





И не забывайте о сувенирах! Вас ждут украшения в стиле фэн-шуй, изделия из шелка, меди и нефрита, керамические тарелки и многое другое. А любителей развлечься — любимые китайские игры сянци и маджонг.





Другие интересные подробности о фестивале можно узнать на официальном сайте проекта.