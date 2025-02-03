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«Китайский Новый год в Москве»: настольные игры с Востока в ЦУМе
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Праздничная программа включает театрализованные представления и чайные церемонии undefined
Новости

«Китайский Новый год в Москве»: настольные игры с Востока в ЦУМе

Праздничная программа включает театрализованные представления и чайные церемонии

В Москве проходит фестиваль «Китайский Новый год». Он продлится до 9 февраля и станет частью проекта «Зима в Москве», а в праздничной программе будет свыше 400 мероприятий, включая театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии.

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В этом году китайский Новый год наступил в ночь на 29 января. Поэтому весь центр Москвы украшен красными фонариками, а на улицах столицы появились шикарные драконы и фигурки Зеленой Деревянной змеи.


На площадке множество дизайнерских елок, в убранстве которых использовали традиционные символы китайского Нового года: красивые фонарики, яркие банты, цветы и фигурки животных.


И не забывайте о сувенирах! Вас ждут украшения в стиле фэн-шуй, изделия из шелка, меди и нефрита, керамические тарелки и многое другое. А любителей развлечься — любимые китайские игры сянци и маджонг.


Другие интересные подробности о фестивале можно узнать на официальном сайте проекта.

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