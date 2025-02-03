Жертва взрыва в московском ЖК «Алые паруса» Саркисян скончался в больнице

Пострадавший при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян умер в реанимации, сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Мэр Донецка Иван Приходько подтвердил эту информацию. По его словам, Саркисян был образцом мужества, патриотизма и гражданской ответственности. Глава Федерации бокса ДНР внес значительный вклад в развитие спорта в регионе, способствуя воспитанию подрастающего поколения и пропаганде здорового образа жизни, добавил Приходько.





Ранее сообщалось, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу. По данным РБК, именно Саркисян был целью покушения.





В ГСУ СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве общеопасным способом, о покушении на убийство двух и более лиц и о незаконном обороте оружия.





Взрыв в холле ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля. Сообщалось, что погиб охранник президента Федерации бокса ДНР, еще четыре человека, в том числе сам Саркисян, получили ранения.