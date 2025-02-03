Пострадавшему при взрыве в ЖК в Москве главе Федерации бокса ДНР Саркисяну ампутируют ногу

Президенту Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Армену Саркисяну, пострадавшему при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, ампутируют ногу, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.





Саркисян также является основателем отдельного батальона специального назначения «Арбат», который был сформирован в сентябре 2022 года для участия в специальной военной операции (СВО), пишет РБК. Знакомый с ходом расследования источник сообщил изданию, что именно Саркисян был целью покушения.





Погиб один из охранников Саркисяна, пишет «Ъ». Как уточняет издание, главу Федерации бокса ДНР ранее объявили в розыск на Украине, как одного из лидеров донецкого ополчения.





Взрыв в холле ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля. В результате погиб один человек и четверо пострадали, их состояние оценивается как тяжелое. В ГСУ СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела.