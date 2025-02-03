Нашествие саранчи ожидается в 21 регионе России из-за теплой зимы

В 21 регионе России в 2025 году ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы, пишут «Известия» со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе.





В России на 30-50% вырастет количество сельхозвредителей и сорняков, а также увеличится частота болезней растений, которые могут представлять угрозу для нового урожая, говорится в документе.





Издание отмечает, что в зоне максимального риска находятся Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская и Новосибирская области, республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году, уточняет издание. В прошлом году было 14 таких регионов.





Бороться с саранчой будут специальные отряды, на создание которых и на закупку наземных опрыскивателей выделено 85,8 миллиона рублей. Издание уточняет, что в ряде регионов уже прошли специальные учения по борьбе с распространением саранчовых, а также созданы координационные центры для анализа обстановки и принятия мер по защите посевов.