РБК: Убийство в ЖК «Алые паруса» носит заказной характер

По основной версии, убийство в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве, где погиб один человек, носит заказной характер, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





По данным собеседника издания, в холле здания сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Источник утверждает, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.





В результате взрыва погиб президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, пишет «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. По данным ТАСС, он жив, но получил тяжелые ранения.





Ранее сообщалось, что в холле ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. В ГСУ СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела, статья не уточняется.





По данным агентства «Москва», тело погибшего пока находится под завалами. На месте работают экстренные службы и следователи. Также к ЖК прибыли вертолет санавиации и кинологи.