Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

При взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве погиб один человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.





Еще четыре человека пострадали, уточняет агентство. По предварительным результатам осмотра дома, несущие конструкции не повреждены, сообщил источник издания. Дальнейших обрушений не будет.





По данным управления Следственного комитета по Москве, взрыв произошел в подъезде. Заведено уголовное дело, статья не уточняется.





В результате взрыва входную дверь отбросило на два метра, пишет агентство «Москва». Также в холле дома сильно поврежден потолок. На месте ЧП создается штаб ликвидации последствий взрыва.