Взрыв произошел в ЖК «Алые паруса» в Москве

В элитном жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв, сообщают СМИ. По предварительной версии, в холле сдетонировала граната или самодельное взрывное устройство.





Один человек погиб и четверо пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Источник агентства уточнил, что в доме взорвалось неустановленное устройство. По данным Telegram-канала «112», детонация произошла, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками.





Следователи завели уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Москве. Статья пока не уточняется.