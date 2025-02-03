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Взрыв произошел в ЖК «Алые паруса» в Москве
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Предварительно, взорвалась граната в холле Фото: Global Look Press / Булкин Сергей
Новости

Взрыв произошел в ЖК «Алые паруса» в Москве

Предварительно, взорвалась граната в холле

Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

В элитном жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв, сообщают СМИ. По предварительной версии, в холле сдетонировала граната или самодельное взрывное устройство.


Один человек погиб и четверо пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Источник агентства уточнил, что в доме взорвалось неустановленное устройство. По данным Telegram-канала «112», детонация произошла, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками.


Следователи завели уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Москве. Статья пока не уточняется.

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#москва #взрыв #дом
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