На Камчатке директора гостиницы застрелили в рабочем кабинете

Гендиректора гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском застрелили в рабочем кабинете, сообщили в Следственном комитете (СК) по Камчатскому краю.





По данным следствия, 67-летний соучредитель вошел в кабинет гендиректора и выстрелил тому в голову из гладкоствольного огнестрельного оружия, после чего сообщил полиции о содеянном.





Мотивом убийства стала личная неприязнь, а также конфликт по вопросу организации и финансовой деятельности бизнеса, уточнили в СК. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве.





Погибшим является директор и совладелец ООО «Гостиничный комплекс «Петропавловск» Руслан Кузнецов, пишет ИА «Камчатское время». Подозреваемый — Валерий Трофимов, который стрелял из карабина «Сайга». По данным агентства, Трофимов хорошо знал Кузнецова и был его бизнес-партнером. Подозреваемый постоянно жил в гостинице.