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Суд постановил передать склады логистической компании Raven Russia Росимуществу
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Организация считает решение незаконным и необоснованным undefined
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Суд постановил передать склады логистической компании Raven Russia Росимуществу

Организация считает решение незаконным и необоснованным

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче Росимуществу долей и акций группы стратегических компаний Raven Russia, говорится в комментарии организации по поводу решения суда.


Как сообщает компания, 16 складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии.


В Raven Russia считают решение незаконным и необоснованным и намерены его обжаловать. По словам компании, суд проигнорировал ее доводы, отказал в удовлетворении ходатайств и провел заседание с «процессуальными нарушениями».


Площадь переданных государству терминалов составляет два миллиона квадратных метров, уточняет «Ъ». Издание добавляет, что Raven Russia является крупнейшим владельцем складской недвижимости в России.

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#суд #компания #логистика
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