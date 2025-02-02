Суд постановил передать склады логистической компании Raven Russia Росимуществу

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче Росимуществу долей и акций группы стратегических компаний Raven Russia, говорится в комментарии организации по поводу решения суда.





Как сообщает компания, 16 складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии.





В Raven Russia считают решение незаконным и необоснованным и намерены его обжаловать. По словам компании, суд проигнорировал ее доводы, отказал в удовлетворении ходатайств и провел заседание с «процессуальными нарушениями».





Площадь переданных государству терминалов составляет два миллиона квадратных метров, уточняет «Ъ». Издание добавляет, что Raven Russia является крупнейшим владельцем складской недвижимости в России.