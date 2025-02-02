Путин: Трамп быстро «наведет порядок» среди европейских элит

Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведет порядок среди европейский элит, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.





Европейским лидерам больше нравился экс-президент США Джо Байден, а после победы Трампа на выборах они растерялись, считает Путин. Президент России добавил, что у глав стран Евросоюза (ЕС), в отличие от их предшественников, нет мужества, чтобы отстаивать свои интересы.





Также Путин заявил, что европейские лидеры активно боролись с Трампом, вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах.





Ранее Трамп сообщил, что намерен ввести пошлины на товары из ЕС в будущем. Американский лидер добавил, что страны Европы не покупают американские автомобили и сельхозпродукцию, но при этом поставляет собственные машины миллионами.