В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Ефремов

Вице-губернатор Приморского края, бывший командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.





Губернатор отметил, что Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания. Кожемяко добавил, что вице-губернатор был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор.





Автомобиль, в котором находился вице-губернатор, подорвался на мине в Курской области, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.





Ефремов, вступив в должность вице-губернатора Приморья в марте 2024 года, курировал вопросы внутренней политики, взаимодействия с законодательным собранием Приморского края, избирательной комиссией региона, уточняет «Интерфакс». За мужество и отвагу, проявленные в боях, Ефремову присвоены звания Герой Приморья и Герой Донецкой Народной Республики.