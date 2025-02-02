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В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Ефремов
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Экс-командир добровольческого отряда «Тигр» возвращался с боевого задания undefined
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В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Ефремов

Экс-командир добровольческого отряда «Тигр» возвращался с боевого задания

Вице-губернатор Приморского края, бывший командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.


Губернатор отметил, что Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания. Кожемяко добавил, что вице-губернатор был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор.


Автомобиль, в котором находился вице-губернатор, подорвался на мине в Курской области, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.


Ефремов, вступив в должность вице-губернатора Приморья в марте 2024 года, курировал вопросы внутренней политики, взаимодействия с законодательным собранием Приморского края, избирательной комиссией региона, уточняет «Интерфакс». За мужество и отвагу, проявленные в боях, Ефремову присвоены звания Герой Приморья и Герой Донецкой Народной Республики.

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#«тигр» #приморский край #вице-губернатор
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