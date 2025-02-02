WSJ: Вертолет, столкнувшийся с лайнером в США, мог быть «такси для генералов»

Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером в Вашингтоне, мог быть «такси для генералов», сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).





По данным издания, вертолет проводил тренировочный полет, отрабатывая перевозку высших руководителей США в безопасную зону в случае атаки на столицу.





Вертолеты 12-го авиационного батальона в прошлом перевозили высокопоставленных американских чиновников в горячие точки и обратно, например, в ходе конфликта во Вьетнаме, отмечает газета. Сейчас воздушные суда занимаются транспортировкой военных высоких рангов, а также отвечают за «план обеспечения непрерывности операций», который позволяет правительству продолжать работу в случае атак, подобных теракту 11 сентября 2001 года.





В разговоре с изданием один из пилотов отметил, что наиболее часто встречает военные вертолеты именно в аэропорту Рональда Рейгана, где и произошла авиакатастрофа. Он назвал его самым нелюбимым из-за загруженности и коротких взлетно-посадочных полос.





Столкновение пассажирского лайнера с вертолетом армии США Black Hawk произошло 30 января возле национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. В общей сложности на борту воздушных судов находились 67 человек, все они погибли.





Сообщалось, что в самолете находились фигуристы и их тренеры, среди которых были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.