Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись неподалеку от аэропорта Вашингтона

Возле национального аэропорта имени Рейгана за пределами Вашингтона пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США Black Hawk, сообщает телеканал CNN.





На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных, уточняет телеканал. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.





Спасатели обнаружили тела не менее 18 погибших, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на полицию. По словам источника, выживших пока не обнаружили.





Как отмечает телеканал, вертолет выполнял учебный полет. Представитель министерства обороны уточнил, что на борту находились солдаты, высокопоставленных чиновников среди них не было.





На борту самолета находились представители российской школы фигурного катания, сообщил «Матч ТВ» спортивный агент Ари Закарян. Имена спортсменов он называть не стал. Американский фигурист Люк Ванг подтвердил, что на борту находились спортсмены и тренеры, добавляет канал.





По информации издания «Спортс», на борту самолета могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. СМИ подчеркивает, что борт вылетел из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.





Всего на борту находились минимум 14 фигуристов, не считая их родителей и тренеров, заявил РИА Новости американский фигурист Джон Маравилла.





Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что самолет находился в идеальном состоянии и по обычной траектории заходил на посадку в аэропорт. Американский лидер возмутился тем, что в ясную ночь вертолет долго летел прямо на самолет и не попытался повернуть. По словам Трампа, это плохая ситуация, которую возможно было предотвратить.