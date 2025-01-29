Минтранс попросил суд ограничить права иностранных структур на Шереметьево

Министерство транспорта России обратилось в Арбитражный суд Московской области с просьбой приостановить корпоративные права двух иностранных компаний в отношении ООО «Международная компания «ТПС Авиа Холдинг ЛТД», структуры аэропорта Шереметьево, следует из карточки суда.





Уточняется, что речь идет о компаниях TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd. В качестве третьих лиц к делу привлекут МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» и управление ФНС России по Калининградской области.





Минтранс обратился в суд 27 января, заседание назначено на 19 февраля, следует из опубликованного документа. Ведомство просит приостановить корпоративные права двух ответчиков до 31 декабря 2025 года.





В ноябре 2024 года правительство включило «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), уточняет РБК. Этот статус позволяет контролирующим акционерам перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных стран, и получать от них дивиденды.