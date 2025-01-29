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По делу экс-главы «Фонбета» задержали высокопоставленного полицейского
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Также под подозрением сотрудник Преображенской прокуратуры undefined
Новости

По делу экс-главы «Фонбета» задержали высокопоставленного полицейского

Также под подозрением сотрудник Преображенской прокуратуры

Начальника следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола подозревают в причастности к делу бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


Издание уточняет, что под подозрением также находится прокурор Преображенской прокуратуры Ситников.


Всего по делу были задержаны шесть человек, утверждает Telegram-канал «112». Их подозревают в соучастии во взятке в размере 50 миллионов рублей, пишет канал.


Ранее сообщалось, что Анохина задержали в Москве по уголовному делу о даче взятки. В пресс-службе букмекерской компании заявили, что он покинул пост генерального директора «Фонбета» в январе.

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#задержание #фонбет #анохин
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