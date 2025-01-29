Экс-гендиректор «Фонбет» задержан в Москве по делу о взятке

Правоохранители задержали бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина по уголовному делу о даче взятки, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.





Ряд Telegram-каналов утверждают, что гендиректор дал взятку сотруднику полиции в размере около 50 миллионов рублей. По данным каналов, правоохранитель также был задержан. Официально эта информация не подтверждена.





В пресс-службе букмекерской компании заявили, что Анохин покинул пост генерального директора в январе, сообщает РБК. Уточняется, что Анохин решил сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола.





Исполняющим обязанности стал Константин Линев, который долгое время являлся исполнительным директором и руководителем по правовым вопросам.





Анохин стал гендиректором «Фонбета» в апреле 2022 года. До этого он занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола, а с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года возглавлял ФК «Химки».