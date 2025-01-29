Сирия попросила у России компенсации «для восстановления доверия»

Новые сирийские власти попросили от России компенсаций «для восстановления доверия» с сирийским народом, сообщает сирийское агентство Sana.





По данным агентства, об этом шла речь во время прошедшего 28 января первого с момента падения режима Башара Асада визита российской делегации в Сирию.





На этой встрече «российская сторона подтвердила свою поддержку позитивных изменений, происходящих в настоящее время в Сирии», сообщило агентство. Также во время диалога «была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление».





Кроме того, новые власти Сирии отметили, что для восстановления отношений с Россией необходимо «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».