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Сирия попросила у России компенсации «для восстановления доверия»
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Сирийские власти отметили, что для восстановления отношений с Москвой надо «учитывать прошлые ошибки» undefined
Новости

Сирия попросила у России компенсации «для восстановления доверия»

Сирийские власти отметили, что для восстановления отношений с Москвой надо «учитывать прошлые ошибки»

Новые сирийские власти попросили от России компенсаций «для восстановления доверия» с сирийским народом, сообщает сирийское агентство Sana.


По данным агентства, об этом шла речь во время прошедшего 28 января первого с момента падения режима Башара Асада визита российской делегации в Сирию.


На этой встрече «российская сторона подтвердила свою поддержку позитивных изменений, происходящих в настоящее время в Сирии», сообщило агентство. Также во время диалога «была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление».


Кроме того, новые власти Сирии отметили, что для восстановления отношений с Россией необходимо «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».

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#сирия #компенсация #международные отношения
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