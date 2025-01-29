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«Ъ»: Генпрокуратура подала иск к Домодедово по результатам проверки порядка приватизации
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В списке ответчиков указаны владелец аэропорта и еще около 30 компаний undefined
Новости

«Ъ»: Генпрокуратура подала иск к Домодедово по результатам проверки порядка приватизации

В списке ответчиков указаны владелец аэропорта и еще около 30 компаний

Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом, после проверки порядка приватизации объектов в аэропорту, сообщает издание «Коммерсантъ».


В списке ответчиков указаны основной владелец аэропорта Дмитрий Каменщик, председатель наблюдательного совета Валерий Коган и еще около 30 компаний. Материалы, поясняющие суть исковых претензий, пока не опубликованы.


Как утверждает «Ъ», ответчикам заявление Генпрокуратуры было направлено по почте, а о результатах проверки им не сообщили. Исходя из практики подобных дел, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству, отметил собеседник издания.


Вопрос о передаче Домодедово государству уже поднимался в 2011 году, когда в результате устроенного смертником теракта погибли 37 человек, напоминает издание. Тогда на Каменщика завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.


В Генпрокуратуре сочли уголовное преследование владельца аэропорта незаконным, и после ряда решений тогдашнего руководства надзорного органа оно было прекращено.

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#генпрокуратура #иск #домодедово
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