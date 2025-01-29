Браконьер убил троих сотрудников лесничества в Калужской области и покончил с собой

В Калужской области мужчина, занимавшийся незаконной вырубкой деревьев, застрелил троих сотрудников лесничества, а после покончил с собой, сообщил губернатор области Владислав Шапша.





По данным главы региона, ранее судимого мужчину во время несанкционированной вырубки леса попытались задержать сотрудники лесничества. Преступник оказал сопротивление, убил трех человек, а еще двух взял в заложники.





Правоохранители освободили заложников, их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавил Шапша. Преступник же покончил с собой на месте.





Незаконную вырубку леса вблизи деревни Усохи работники Куйбышевского лесничества выявили 28 января, рассказали в прокуратуре Калужской области. На следующий день сотрудники выехали на служебном автомобиле «Газель» на место, чтобы установить обстоятельства произошедшего.





По предварительным данным, 29 января в местный ОМВД поступило сообщение о возгорании «Газели» вблизи деревни Усохи. В ходе тушения пожара обнаружили тела трех сотрудников лесничества с признаками насильственной смерти.