«Позитивный опыт»: в ФК «Ленинградец» рассказали, как договорились сыграть с командой КНДР

В ФК «Ленинградец» рассказали, как удалось договориться о товарищеской игре с командой КНДР. По словам пресс-атташе клуба, и северокорейцы, и российские дружины ищут себе сильных спарринг-партнеров на сборах в Турции, поэтому матч с КНДР выдастся интересным.





Георгий Начкепия пояснил, что «Ленинградец» находится на сборах в Турции по 20-е числа февраля, и было запланировано порядка 10 игр. Почему же выбор пал на КНДР? «Это достаточно рабочий момент. Потому что северокорейская команда тоже на сборах в Турции. И как и другие команды — подбирает себе спарринг-партнеров. В интересах каждого клуба сыграть с тем, кто посильнее. Конечно, для «Ленинградца» сыграть со сборной любой страны — это хороший опыт. Оцениваем уровень команды КНДР как хороший. Мы все-таки играем в третьем по рангу чемпионате России, а они — сборная. Думаю, там уровень вполне неплохой и будет интересный матч», — заявил представитель клуба.





Он посетовал, что сейчас на выбор спарринг-партнеров накладывает отпечаток международная обстановка. Потому что до 2022 года не было проблем найти себе соперника на сборах, и много европейских команд могли играть с российскими клубами, отметил пресс-атташе.





«Европейцы и сейчас этого хотят. Но национальные федерации запрещают играть с российскими командами. Поэтому клубы из РФ вынуждены выбирать соперников из тех, кто может себе это позволить. Как правило, это либо Казахстан, либо южные страны. На самом деле, здорово, что северокорейцы разнообразили набор соперников. Думаю, для всех российских клубов (кроме «Ленинградца» против команды КНДР собираются сыграть «Балтика» и «Тюмень») этот опыт будет очень позитивным!» — добавил Начкепия.





Сейчас сборная КНДР располагается на 115‑м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). «Ленинградец» — клуб из Ленинградской области. Он основан в 2018 году. В сезоне 2024/25 «Ленинградец» выступает в дивизионе «А» Второй лиги.