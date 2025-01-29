Продавал дрова и говорил: «Не люблю людей». Что известно о браконьере, который расстрелял трех сотрудников лесничества и покончил с собой

Браконьер, который расстрелял троих сотрудников лесничества и покончил с собой в Калужской области, внешне ничем не выделялся, но был себе на уме. Об этом Daily Storm рассказали в администрации поселения «Село Жерелево», куда входит деревня Усохи, где и произошла трагедия.





«Видела раньше его на улице. Этот человек дровами промышлял, привозил их людям за деньги. Надо пенсионеру дровишки — раз, и привез! Спокойный вроде с виду был. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся», — сказала собеседница.





Представитель администрации поселения «Село Жерелево» сообщила, что у мужчины были жена, двое детей и внук. «Все, как у обычных людей. Но он был немножко со странностями. Может, психологическая какая травма была... Он мне сам как-то сказал, что людей не любит. Вот вам и странность. А людей погибших жаль. Одного из лесников лично знала. Хорошие люди были...» — добавила она.





Известно, что мужчина производил несанкционированную вырубку деревьев в Куйбышевском районе, и на место 29 января оперативно выехали сотрудники лесничества. Браконьер убил троих из них и поджег их служебный автомобиль.





При задержании подозреваемый оказал сопротивление и захватил двух заложников. Они спасены и не пострадали. Сам браконьер совершил суицид.





Уже возбуждено уголовное дело по статье «убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности». Посмертно черного лесоруба проверят на вменяемость, заявили в СУ СК по региону. Источник в правоохранительных органах также рассказал РИА Новости, что мужчина не имел официально зарегистрированного оружия. Ранее он был судим за хулиганство, угрозу убийством, хранение оружия.





Впервые на скамье подсудимых мужчина оказался еще в СССР. В 2011 году он попал под следствие по «оружейной» статье. При обыске в его доме нашли части пулемета, автомат, пистолеты, винтовку Мосина и много боеприпасов. Мужчина тогда утверждал, что откопал такие запасы в лесу у себя за огородом.