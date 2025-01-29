Прокуратура потребовала завести дело против блогера Маркаряна за призывы к терроризму

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна за публичные призывы к терроризму, сообщили в надзорном ведомстве.





Поводом стало интервью с блогером, размещенное в интернете, уточнили в прокуратуре. В заявлении ведомства указывается, что Маркарян, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», призывал наносить удары по территории России с помощью беспилотников. Позже он повторил эту позицию во время прямого эфира на видеохостинге.





Материалы своей проверки прокуратура передала в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.





Маркаряну 29 лет, он начал карьеру блогера и инфобизнесмена в 2014 году, добавляет «Ъ». Блогер изначально пропагандировал здоровый образ жизни, позже начал проводить вебинары о личностном росте. Также Маркарян получил известность благодаря неоднозначным высказываниям о женщинах, за которые его обвиняли в мизогинии и шовинизме.