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Прокуратура потребовала завести дело против блогера Маркаряна за призывы к терроризму
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По данным ведомства, блогер призывал атаковать российские территории беспилотниками undefined
Новости

Прокуратура потребовала завести дело против блогера Маркаряна за призывы к терроризму

По данным ведомства, блогер призывал атаковать российские территории беспилотниками

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна за публичные призывы к терроризму, сообщили в надзорном ведомстве.


Поводом стало интервью с блогером, размещенное в интернете, уточнили в прокуратуре. В заявлении ведомства указывается, что Маркарян, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», призывал наносить удары по территории России с помощью беспилотников. Позже он повторил эту позицию во время прямого эфира на видеохостинге.


Материалы своей проверки прокуратура передала в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.


Маркаряну 29 лет, он начал карьеру блогера и инфобизнесмена в 2014 году, добавляет «Ъ». Блогер изначально пропагандировал здоровый образ жизни, позже начал проводить вебинары о личностном росте. Также Маркарян получил известность благодаря неоднозначным высказываниям о женщинах, за которые его обвиняли в мизогинии и шовинизме. 

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#прокуратура #терроризм #уголовное дело #блогер
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