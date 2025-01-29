Глава Приднестровья Красносельский: Россия выделит кредит республике на покупку газа у Молдавии

Россия выделит кредит на покупку газа у Молдавии для Приднестровья, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. Его слова приводит РИА Новости.





Решения по этой сделке нет, но она может состояться в любой момент, добавил Красносельский. По словам главы Приднестровья, переговоры по этому вопросу пока идут.





Кроме того, Красносельский поприветствовал помощь Евросоюза в объеме 30 миллионов евро, которые предназначены для покупки и транспортировки газа в Приднестровье. Политик считает, что отказ от помощи в такой ситуации, в которой оказалась республика, показался бы глупым и нелепым.





Поставки российского газа в Приднестровье остановились 1 января из-за завершения действия договора на транзит по территории Украины. «Газпром» уточнил, что с этой даты поставки прекратятся в связи с непогашенным долгом «Молдовагаза» в размере 709 миллионов долларов. Кишинев эту сумму оспаривает.