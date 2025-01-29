Новости
Новости 18+
St
Имущество сына Порошенко арестовали на Украине из-за игнорирования повесток
18+
Также Минюст постановил взыскать с него штраф в размере 1200 долларов undefined
Новости

Имущество сына Порошенко арестовали на Украине из-за игнорирования повесток

Также Минюст постановил взыскать с него штраф в размере 1200 долларов

На Украине арестовали все имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из-за игнорирования его владельцем повесток, сообщает издание «Инсайдер».


Также представитель Минюста постановил взыскать с Алексея Порошенко в пользу государства административный штраф в размере 51 тысячи гривен (около 1200 долларов) в соответствии с постановлением Печерского райвоенкомата Киева.


Ранее сообщалось, что сына экс-президента Украины признали уклонистом и оштрафовали на 610 долларов. Отмечалось, что сумма будет удвоена и взыскана принудительно, если мужчина не заплатит штраф в течение 15 дней.


По данным украинских СМИ, сейчас оба сына экс-президента Украины живут в Лондоне. В декабре 2024 года Алексея Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#порошенко #арест имущества #уклонисты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...