Имущество сына Порошенко арестовали на Украине из-за игнорирования повесток

На Украине арестовали все имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из-за игнорирования его владельцем повесток, сообщает издание «Инсайдер».





Также представитель Минюста постановил взыскать с Алексея Порошенко в пользу государства административный штраф в размере 51 тысячи гривен (около 1200 долларов) в соответствии с постановлением Печерского райвоенкомата Киева.





Ранее сообщалось, что сына экс-президента Украины признали уклонистом и оштрафовали на 610 долларов. Отмечалось, что сумма будет удвоена и взыскана принудительно, если мужчина не заплатит штраф в течение 15 дней.





По данным украинских СМИ, сейчас оба сына экс-президента Украины живут в Лондоне. В декабре 2024 года Алексея Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат.