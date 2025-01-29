Reuters: Сирийские власти потребовали от России выдать Асада

Новые сирийские власти потребовали от России выдать им бывшего президента страны Башара Асада, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.





Как сообщил собеседник издания, предложение выдвинул лидер сирийской повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани.





Агентство обратилось за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с просьбой подтвердить, предлагали ли России выдать Асада. Песков эту информацию комментировать не стал.





Ранее сообщалось, что сирийские власти попросили от России компенсацию «для восстановления доверия» с сирийским народом. Как отметили власти Сирии, для восстановления отношений с Россией необходимо «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».





Российская делегация 28 января посетила Дамаск. В нее входили замглавы МИД России Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Это первый визит российских официальных лиц в Сирию после падения режима Башара Асада.