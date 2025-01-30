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Генпрокуратура считает, что Домодедово оказался под иностранным контролем
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Надзорное ведомство потребовало изъять аэропорт в доход государства undefined
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Генпрокуратура считает, что Домодедово оказался под иностранным контролем

Надзорное ведомство потребовало изъять аэропорт в доход государства

Генпрокуратура считает, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под иностранным контролем, пишут «Ведомости» со ссылкой на иск.


Иностранным инвесторам запрещено осуществлять виды деятельности, имеющие «стратегическое значение» для обеспечения обороны страны и безопасности государства, без предварительного согласования правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, подчеркивается в иске. К таким видам деятельности относится и обслуживание авиакомпаний и пассажиров.


Генпрокуратура отмечает, что структуры аэропорта Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств: владельца аэропорта Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и председателя набсовета Валерия Когана (Израиль).


Надзорное ведомство потребовало взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта Домодедово, а также признать недействительными решения о редомициляции (изменении юрисдикции) ряда структур, входящих в контур группы.

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#генпрокуратура #иск #домодедово
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