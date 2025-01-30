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Помощник Путина Мединский призвал не воспитывать «деревянных солдат» в школах
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По его мнению, задача школы — воспитать умеющего думать и спорить ребенка undefined
Новости

Помощник Путина Мединский призвал не воспитывать «деревянных солдат» в школах

По его мнению, задача школы — воспитать умеющего думать и спорить ребенка

В России не нужно воспитывать в школах «деревянных солдат» Урфин Джюса, заявил в интервью РБК помощник президента России Владимир Мединский.


Комментируя новый учебник по истории, разработанный при его участии, Мединский подчеркнул, что новое пособие для школьников устроено так, чтобы поощрять подростков к дискуссии и диалогу.


По мнению Мединского, учителя сейчас не боятся открытых обсуждений, в том числе на тему недавней истории России. Современная школа ответственна в том числе за формирование критического мышления, уточнил помощник президента.


Главная задача школы заключается в том, чтобы воспитать умеющего думать и спорить ребенка, заявил Мединский. Помощник президента добавил, что в школе не должно быть запретных тем, потому что «правда никогда не бывает черно-белой».

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#владимир мединский #школа #учебники
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