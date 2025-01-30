Помощник Путина Мединский призвал не воспитывать «деревянных солдат» в школах

В России не нужно воспитывать в школах «деревянных солдат» Урфин Джюса, заявил в интервью РБК помощник президента России Владимир Мединский.





Комментируя новый учебник по истории, разработанный при его участии, Мединский подчеркнул, что новое пособие для школьников устроено так, чтобы поощрять подростков к дискуссии и диалогу.





По мнению Мединского, учителя сейчас не боятся открытых обсуждений, в том числе на тему недавней истории России. Современная школа ответственна в том числе за формирование критического мышления, уточнил помощник президента.





Главная задача школы заключается в том, чтобы воспитать умеющего думать и спорить ребенка, заявил Мединский. Помощник президента добавил, что в школе не должно быть запретных тем, потому что «правда никогда не бывает черно-белой».