В Севастополе готовятся к турсезону, несмотря на разлив мазута

Севастополь готовится принять туристов после разлива мазута в Черном море. Среди туристов сохраняется спрос на отдых в 2025 году, а покупатели путевок не отменяют свои поездки, поделились с Daily Storm в правительстве города.





По данным управления туризма города, Севастополь готовится к предстоящему курортному сезону. Туроператоры работают над новыми проектами. Также чиновники отслеживают динамику бронирований в местных гостиницах.





«Оценка спроса на летний сезон в настоящее время остается на прежнем уровне, отмены брони отсутствуют», — подчеркнули в администрации.





Информацию о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе публикует в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. 30 января он сообщил, что с побережья города-героя вывезли более 600 тонн загрязненного грунта. Продолжается обследование береговой линии и акватории, уточнил Развожаев.





По его данным, первое мазутное пятно в городе обнаружили 3 января 2025 года. Нефтепродукты плавали на входе в Балаклавскую бухту. Тогда же в Севастополе появились первые пострадавшие птицы. Их нашли в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега, добавил Развожаев.





Экологическая катастрофа в Керченском проливе произошла после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Корабли перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, сообщили экстренные службы. Топливо вылилось в море.