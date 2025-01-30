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Песков: Подтверждаются данные о том, что на борту разбившегося в США самолета находились российские фигуристы
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Пресс-секретарь президента выразил соболезнование семьям погибших undefined
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Песков: Подтверждаются данные о том, что на борту разбившегося в США самолета находились российские фигуристы

Пресс-секретарь президента выразил соболезнование семьям погибших

Подтверждаются печальные данные о том, что на борту разбившегося в Вашингтоне самолета находились российские фигуристы и другие сограждане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. Его слова приводит издание «Известия».


Пресс-секретарь выразил соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в результате авиакатастрофы.


Песков уточнил, что проведение телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа после случившегося не планируется.


Пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом возле национального аэропорта имени Рейгана за пределами Вашингтона в ночь на 29 января. На борту самолета находились 64 человека, в вертолете — трое военных. Оба судна упали в реку Потомак. Спасатели обнаружили тела не менее 18 погибших.


Ряд СМИ сообщали, что на борту самолета находились фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию. Предполагается, что в самолете также находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. 

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#авиакатастрофа #сша #фигурист #дмитрий песков
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