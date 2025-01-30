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В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана накануне вынесения приговора
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Убийство произошло в прямом эфире TikTok undefined
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В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана накануне вынесения приговора

Убийство произошло в прямом эфире TikTok

В шведском городе Седертелье застрелен гражданин Ирака Салван Момика, который получил известность из-за публичных сожжений Корана в 2023 году, сообщает местное издание Aftonbladet.


Отмечается, что Момику застрелили вечером 29 января во время прямой трансляции, которую он вел в социальной сети TikTok. На кадрах, опубликованных изданием, видно, как приехавшие на место полицейские отключают прямой эфир.


В полиции сообщили изданию, что по делу арестовали пять человек, все они подозреваются в убийстве.


На 30 января было назначено вынесение приговора Момику и его спутнику Салвану Наджему по делу о подстрекательстве группы людей в связи с четырьмя разными акциями сожжения Корана в 2023 году.


Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году, уточняет РБК. В 2021 году мужчина получил трехлетний вид на жительство, а весной 2024 года ему продлили визу на еще один год. В 2023 году Момика несколько раз публично сжигал Коран, протестуя против ислама. Ирак требовал от Швеции экстрадиции Момики.

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#убийство #швеция #сожжение корана
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