В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана накануне вынесения приговора

В шведском городе Седертелье застрелен гражданин Ирака Салван Момика, который получил известность из-за публичных сожжений Корана в 2023 году, сообщает местное издание Aftonbladet.





Отмечается, что Момику застрелили вечером 29 января во время прямой трансляции, которую он вел в социальной сети TikTok. На кадрах, опубликованных изданием, видно, как приехавшие на место полицейские отключают прямой эфир.





В полиции сообщили изданию, что по делу арестовали пять человек, все они подозреваются в убийстве.





На 30 января было назначено вынесение приговора Момику и его спутнику Салвану Наджему по делу о подстрекательстве группы людей в связи с четырьмя разными акциями сожжения Корана в 2023 году.





Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году, уточняет РБК. В 2021 году мужчина получил трехлетний вид на жительство, а весной 2024 года ему продлили визу на еще один год. В 2023 году Момика несколько раз публично сжигал Коран, протестуя против ислама. Ирак требовал от Швеции экстрадиции Момики.