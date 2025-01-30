Федерация фигурного катания России направила соболезнования коллегам из США после авиакатастрофы в Вашингтоне

Федерация фигурного катания России направила официальное письмо с соболезнованиями коллегам в США из-за авиакатастрофы в Вашингтоне. После столкновения в небе самолета и вертолета все пассажиры и члены экипажа (на борту было более 60 человек), предварительно, погибли.





В лайнере были в том числе американские фигуристы, члены их семей, тренеры. Среди них — выходцы из РФ, бывшие чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.





«Официальных списков погибших пока нет. Но письмо официальное с соболезнованиями уже было направлено в американскую федерацию», — сообщил Daily Storm источник в Федерации фигурного катания на коньках РФ.





Он добавил, что фигурирующие в СМИ в списке жертв Шишкова и Наумов уже давно не были связаны с Россией, жили в США, а их сын Максим выступает за американскую команду: «Наши люди могли быть в числе погибших лишь те, кто уехал в Америку. Да, они выступали за сборную СССР и РФ, но это было в прежние годы».





Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подтверждаются печальные данные о том, что на борту лайнера были бывшие российские фигуристы и другие сограждане. В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших.





В Международном союзе конькобежцев также сообщили, что «глубоко потрясены трагическим происшествием на рейсе American Airlines». «Мы были убиты горем, когда узнали, что среди находившихся на борту были фигуристы, их семьи, друзья и тренеры», — говорится в заявлении.





Фигурист Джон Маравилла говорил СМИ, что всего в самолете было «около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров».





Трагедия произошла 30 января около 05:00 мск, когда в Вашингтоне столкнулись Black Hawk Сухопутных войск США и Bombardier CRJ700, следовавший из города Уичито (Канзас). От удара лайнер раскололся на две части и ушел под воду на глубину около двух метров.





Катастрофа стала первой крупной трагедией с участием коммерческого самолета в США за более чем 15 последних лет. По информации BNO News, по меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из воды. Источник ТАСС сообщает, что помимо Шишковой и Наумова в разбившемся самолете находилась бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.





Сейчас на месте катастрофы работают около 300 спасателей. К поискам подключились водолазы. Поисково-спасательная операция может продлиться несколько дней. Пентагон приступил к расследованию всех обстоятельств трагедии. В ФБР уже подчеркнули, что терроризм или криминал не были причиной катастрофы.