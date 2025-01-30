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СК: Экс-главу «Фонбета» задержали за взятку в 60 миллионов рублей
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Анохин пытался избежать ответственности за хищение бюджетных средств на предыдущем месте работы undefined
Новости

СК: Экс-главу «Фонбета» задержали за взятку в 60 миллионов рублей

Анохин пытался избежать ответственности за хищение бюджетных средств на предыдущем месте работы

Бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержали за взятку в размере 60 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете (СК) России.


Ранее СМИ называли меньшую сумму по его уголовному делу — 50 миллионов рублей.


По данным следствия, Анохин хотел избежать ответственности за хищение бюджетных денежных средств на предыдущем месте работы. Экс-глава компании через посредников передал взятку оперативному сотруднику, чтобы избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ.


Однако один из посредников и сотрудник, которому предназначалась взятка, участвовали в оперативном эксперименте. После передачи денег правоохранители задержали и Анохина, и цепочку посредников.


В СК добавили, что вместе с экс-главой «Фонбета» были задержаны один из руководителей столичного подразделения МВД и юрист. Им предъявили обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве.

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#фонбет #взятка #анохин
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