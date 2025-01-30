СК: Экс-главу «Фонбета» задержали за взятку в 60 миллионов рублей

Бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержали за взятку в размере 60 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете (СК) России.





Ранее СМИ называли меньшую сумму по его уголовному делу — 50 миллионов рублей.





По данным следствия, Анохин хотел избежать ответственности за хищение бюджетных денежных средств на предыдущем месте работы. Экс-глава компании через посредников передал взятку оперативному сотруднику, чтобы избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ.





Однако один из посредников и сотрудник, которому предназначалась взятка, участвовали в оперативном эксперименте. После передачи денег правоохранители задержали и Анохина, и цепочку посредников.





В СК добавили, что вместе с экс-главой «Фонбета» были задержаны один из руководителей столичного подразделения МВД и юрист. Им предъявили обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве.