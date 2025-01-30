Спасатели извлекли из воды тела 28 погибших в результате авиакатастрофы над Вашингтоном

Тела не менее 28 погибших в результате авиакатастрофы близ Вашингтона извлекли из воды спасатели, заявил начальник пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли. Его слова приводит американский телеканал NBC News.





Доннелли добавил, что спасатели не ожидают найти выживших, поэтому они переходят от спасательной операции к поисковой. Уточняется, что спасатели нашли тела 27 человек, которые находились в пассажирском самолете, и тело солдата с военного вертолета.





Таким образом, погибшими считаются 67 человек, из которых 64, включая экипаж, находились на борту гражданского самолета и трое солдат выполняли полет на вертолете армии США Black Hawk.





Авиадиспетчеры приказали вертолету пролететь позади пассажирского самолета, утверждает телеканал со ссылкой на аудиозапись с вышки управления воздушным движением. После этого произошло столкновение двух воздушных судов.





Пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом возле национального аэропорта имени Рейгана за пределами Вашингтона 30 января. Оба судна упали в реку Потомак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на борту пассажирского самолета находились российские фигуристы.