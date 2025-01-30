Депутат Милонов — об идее разрешить детям менять имя: Никто в России не может быть Люцифером

Партия «Новые люди» предложила Министерству труда и соцзащиты разрешить детям с необычными именами менять их до наступления совершеннолетия по собственному желанию, если они подвергаются травле. Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Виталий Милонов считает такую идею «Новых людей» разумной.





«Надо запретить родителям давать идиотские имена детям. Так как от того, что родители сумасшедшие, ребенок страдать не должен», — заявил Daily Storm Виталий Милонов.





Депутат считает, что можно создать специальную комиссию, и она бы рассматривала жалобы несовершеннолетних, которых не устраивает и даже оскорбляет собственное имя, пояснил он.





Милонов отметил, что сейчас не поощряется появление экзотических имен: «Наверное, и пришло время исправить ошибки, которые были допущены этим излишним либерализмом. Представьте: родители напились и дали имя Люцифер сыну. Его вынуждены были записать. И ребенок действительно мучается!»





«Если имя не соответствует нашим национальным историческим традициям — зачем оно? В России я бы провел ревизию таких имен и отменил бы их. Потом что никто в России не может быть Люцифером! Но если человека зовут Ваня, а он хочет быть Петей, — это только после совершеннолетия, понятно, можно менять», — добавил Милонов.





В обращении «Новых людей» отмечается, что только в Москве в 2023 году новорожденным дали более семи тысяч различных имен. Среди них Люцифер, Донателла, Европа, Сахар и Кит. Детей также называют именами из игры Dota 2: Инвокер, Мирана, Лунара.





В таких случаях следует предоставить право загсам изменять имя ребенка без согласия родителей — по заявлению самого ребенка и представителя образовательной организации, который может подтвердить, что необычное имя стало причиной травли, — считают в партии. Новое имя ребенку смогут присвоить только из перечня традиционных, распространенных в РФ имен.