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Белый дом хочет расширить штат стенографистов, так как Трамп «много говорит»
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По данным агентства AP, те, что уже работают, «с трудом успевают» за президентом США undefined
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Белый дом хочет расширить штат стенографистов, так как Трамп «много говорит»

По данным агентства AP, те, что уже работают, «с трудом успевают» за президентом США

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность расширить штат стенографистов в Белом доме, поскольку новый глава государства «много говорит», сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.


По данным агентства, работающие в администрации Трампа стенографисты, ответственные за расшифровку публичных выступлений американского лидера, «с трудом успевают» за президентом США.


В день инаугурации было более 22 тысяч стенографистов, затем еще 17 тысяч, когда Трамп посетил места стихийных бедствий в Северной Каролине и Калифорнии, добавляет агентство.


В первую неделю своего президентства Трамп в общей сложности выступал публично 7 часов и 44 минуты, использовав 81 тысячу слов, подсчитал исследовательский центр Factba.se. Бывший президент США Джо Байден в первую неделю после вступления в должность выступал 2 часа 36 минут и наговорил всего 24 тысячи слов.

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#стенограммы #дональд трамп #администрация трампа
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