Белый дом хочет расширить штат стенографистов, так как Трамп «много говорит»

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность расширить штат стенографистов в Белом доме, поскольку новый глава государства «много говорит», сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.





По данным агентства, работающие в администрации Трампа стенографисты, ответственные за расшифровку публичных выступлений американского лидера, «с трудом успевают» за президентом США.





В день инаугурации было более 22 тысяч стенографистов, затем еще 17 тысяч, когда Трамп посетил места стихийных бедствий в Северной Каролине и Калифорнии, добавляет агентство.





В первую неделю своего президентства Трамп в общей сложности выступал публично 7 часов и 44 минуты, использовав 81 тысячу слов, подсчитал исследовательский центр Factba.se. Бывший президент США Джо Байден в первую неделю после вступления в должность выступал 2 часа 36 минут и наговорил всего 24 тысячи слов.