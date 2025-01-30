Тренеры Наумов и Шишкова погибли при крушении самолета в США

При крушении пассажирского самолета в США погибли тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, сообщил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе. Его цитирует РИА Новости.





По словам Зегибе, сына Шишковой и Наумова Максима на борту не было. Фигуристы летели из Уичито с чемпионата США по фигурному катанию.





В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 14 фигуристов, сообщает американский телеканал NBC News, также со ссылкой на Зегибе. Уточняется, что жертвами столкновения стали шесть человек, непосредственно связанных со спортклубом Бостона. Это были два тренера, два фигуриста и две матери спортсменов.





Также СМИ сообщали, что среди пассажиров разбившегося лайнера была бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. О ее судьбе информация пока не поступала.





Пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом возле национального аэропорта имени Рейгана за пределами Вашингтона 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. По последним данным, спасатели извлекли из воды тела 28 погибших. Найти выживших не ожидают.