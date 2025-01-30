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В Москве задержали бывших заместителей главы «Роснано» Чубайса
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Руководитель корпорации также фигурирует в свидетельских показаниях Фото: Global Look Press / Белкин Алексей
Новости

В Москве задержали бывших заместителей главы «Роснано» Чубайса

Руководитель корпорации также фигурирует в свидетельских показаниях

Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

Несколько бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса задержали в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. 


Их задержали в рамках дела о превышении полномочий, уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам источника агентства, сейчас ведутся следственные действия и обыски. Статус задержанных будет определяться в ходе следственных действий.


В свидетельских показаниях также фигурирует и бывший глава корпорации Чубайс, пишет «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Собеседник издания отметил, что «процессуального статуса у Чубайса в деле пока нет».


Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов 11 января сообщил, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 миллиардов рублей, а уголовные дела возбуждены на сумму более 43 миллиардов рублей.


По словам Фролова, фигурантам из числа сотрудников, партнеров, членов органов управления и представителей ФОИВ предъявлены и готовятся обвинения, а скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск. 

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#задержание #чубайс #роснано
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