Сослуживцы генерала Ивана Попова подтвердили его невиновность

Несколько сослуживцев генерал-майора Ивана Попова рассказали суду, что считают обвинения следствия в его сторону ложными. Но адвокат генерала Сергей Буйновский заявил Daily Storm, что об оправдании говорить пока не приходится, радоваться раньше времени не стоит, ведь впереди еще много работы.





«Сейчас рано еще об этом (о шансах на оправдательный приговор. — Примеч. Daily Storm) говорить. И вообще, как можно говорить об оправдании, если человек полностью не признает свою вину и не виноват в том, что его дискредитируют? Конечно же, мы говорим только о невиновности и об оправдании. Наше мнение — в деле вообще нет никаких доказательств причастности Ивана Ивановича к чему-либо», — уточнил Буйновский.





Он добавил, что настроение у его подопечного сейчас замечательное, хотя трудно приходится, когда позорят твое честное имя. Тем не менее, по его словам, Иван Попов все же рад таким новостям, хотя и не сомневался с самого начала, что коллеги подтвердят его невиновность.





«Настроение у него замечательное. А какое настроение может быть у человека, которого судят по такой статье, позорят его честное имя? Он исходит из того, что вот так произошло. Он и не сомневался, что коллеги опровергнут. Никто из них тоже не сомневался в его невиновности. Это просто имело место быть, и об этом было сказано с самого начала», — пояснил адвокат.





Буйновский настаивает на своей позиции, что обвинительное заключение является всего лишь предположением следствия, фантазией или фантастическим романом. «Хочется верить в правосудие…» — многозначительно ответил защитник.





Ранее ТАСС опубликовал заявление командиров частей, непосредственных сослуживцев Попова: «В течение недели суд допрашивает боевых командиров, которые выступили свидетелями защиты. Они полностью опровергают доводы следствия о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите территории Запорожья от украинских боевиков были не нужны». По их словам, металл нужен для оборонительных сооружений и для защиты личного состава и техники.





Напомним, что бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он продал около двух тысяч тонн металлоизделий, полученных в рамках гуманитарной помощи и предназначавшихся для строительства укреплений в Запорожской области. Уголовное дело о мошенничестве против Попова было возбуждено еще в мае 2024 года, впоследствии генерала арестовали, а спустя два месяца перевели под домашний арест.