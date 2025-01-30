Трамп: В авиакатастрофе над Вашингтоном никто не выжил

При столкновении пассажирского самолета и военного вертолета близ Вашингтона никто не выжил, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.





Трамп подтвердил информацию о гибели российских граждан в авиакатастрофе и выразил соболезнование. Американский президент уточнил, что США уже «в контакте» с Россией по поводу передачи останков погибших в катастрофе россиян. Однако Трамп подчеркнул, что с президентом России Владимиром Путиным авиакатастрофу не обсуждал.





Также Трамп заявил, что причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна. По словам президента Соединенных Штатов, экипаж пассажирского самолета действовал верно, а катастрофу спровоцировал, по сути, военный вертолет.





Пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом возле национального аэропорта имени Рейгана за пределами Вашингтона 30 января. Оба судна упали в реку Потомак. Погибшими считаются 67 человек, которые были на борту самолета и вертолета.





В числе погибших есть тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 14 фигуристов.