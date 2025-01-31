Захарова подтвердила, что трое граждан России погибли в авиакатастрофе в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне был российский паспорт. Она указала, что информация еще по одному погибшему проверяется.





По словам дипломата, посольство России в США находится на связи с Госдепом по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, пока детальных ответов на запросы Москвы нет.





Ранее американские спасатели обнаружили тела 40 человек, погибших в результате столкновения самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CBS.





Отмечается, что некоторые тела вынесло на берег реки Потомак, другие были найдены под водой. Спасатели полагают, что к настоящему времени обнаружены все останки погибших, которые могут быть безопасно извлечены из фрагментов фюзеляжа.





Источник телеканала также допустил, что погибшие могут быть в хвостовой части самолета, которая для водолазов по-прежнему недоступна.