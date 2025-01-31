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Захарова подтвердила, что трое граждан России погибли в авиакатастрофе в США
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Американские власти заявили, что нашли тела 40 человек undefined
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Захарова подтвердила, что трое граждан России погибли в авиакатастрофе в США

Американские власти заявили, что нашли тела 40 человек

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне был российский паспорт. Она указала, что информация еще по одному погибшему проверяется. 


По словам дипломата, посольство России в США находится на связи с Госдепом по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, пока детальных ответов на запросы Москвы нет. 


Ранее американские спасатели обнаружили тела 40 человек, погибших в результате столкновения самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CBS. 


Отмечается, что некоторые тела вынесло на берег реки Потомак, другие были найдены под водой. Спасатели полагают, что к настоящему времени обнаружены все останки погибших, которые могут быть безопасно извлечены из фрагментов фюзеляжа.


Источник телеканала также допустил, что погибшие могут быть в хвостовой части самолета, которая для водолазов по-прежнему недоступна.

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30 января президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о гибели российских граждан в авиакатастрофе и выразил соболезнования. Он уточнил, что Соединенные Штаты уже «в контакте» с Россией по поводу передачи останков погибших в катастрофе. Однако с президентом России Владимиром Путиным авиакатастрофу американский лидер не обсуждал.


Также Трамп заявил, что причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна. По словам президента Соединенных Штатов, экипаж пассажирского самолета действовал верно, а катастрофу спровоцировал, по сути, военный вертолет.


Пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом возле национального аэропорта имени Рональда Рейгана за пределами Вашингтона 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Погибшими считаются 67 человек, которые были в самолете и вертолете.


В их числе есть тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 14 фигуристов.

#авиакатастрофа #сша #мид рф #мария захарова
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