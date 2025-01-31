В МВД России рассказали подробности задержания топ-менеджеров «Роснано»

В полиции подтвердили задержание трех сотрудников «Роснано». В МВД России уточнили, что подозреваемые проходят по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.





Как сообщили в ведомстве, замруководителя Управляющей компании «Роснано», исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова в 2017 году «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании.





В сообщении сказано, что, «используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице РФ недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении «Роснано». По данным правоохранителей, «это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование».





В итоге из бюджета госкорпорации было выделено в 2022-2024 годах более 43 миллиарда рублей, уточнили в МВД.





О задержании топ-менеджеров стало известно 30 января. В свидетельских показаниях также фигурирует и бывший глава корпорации Анатолий Чубайс, писал «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Собеседник издания отметил, что «процессуального статуса у Чубайса в деле пока нет».