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СК показал видео с украинским пленным, признавшимся в убийствах в селе Русское Поречное
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Ранее подозреваемого в зверствах арестовали undefined
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СК показал видео с украинским пленным, признавшимся в убийствах в селе Русское Поречное

Ранее подозреваемого в зверствах арестовали

Командир 11-й роты четвертого батальона второй отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгений Фабрисенко (позывной Кум) рассказал, как совершались убийства мирных жителей Курской области. Кадры с допроса опубликовал Следственный комитет России.  


По словам Фабрисенко, он изнасиловал двух женщин, а позже жестоко расправился с ними. Позже жертвами стали «три дедушки и три бабушки». В подвал, где прятались пожилые, один из военнослужащих бросил гранату, утверждает украинский боец. 


По версии следствия, вместе с подозреваемым Фабрисенко преступления совершали трое других военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник (все попали в плен к Вооруженным силам РФ в Суджанском районе). 

 

Предварительно установлено, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года бойцы ВСУ убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, по данным ведомства, восемь женщин были изнасилованы, а затем убиты, а тела 22 убитых россиян перенесены в подвалы домов.

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В СК России возбудили уголовное дело по факту убийства солдатами ВСУ мирных жителей Курской области

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Dailystorm - В СК России возбудили уголовное дело по факту убийства солдатами ВСУ мирных жителей Курской области
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