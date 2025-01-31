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Вертолетом, который столкнулся с самолетом в Вашингтоне, мог управлять трансгендер
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Жертвами авиакатастрофы стали более 60 человек, в том числе трое россиян undefined
Новости

Вертолетом, который столкнулся с самолетом в Вашингтоне, мог управлять трансгендер

Жертвами авиакатастрофы стали более 60 человек, в том числе трое россиян

Пилотом вертолета Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет в Вашингтоне, управлял трансгендер*. Джо Эллис был стажером, рассказывают в соцсети X. По неподтвержденным данным, он в течение 15 лет служил в Национальной гвардии Вирджинии.


Пользователь Франческо написал, что пилот за день до случившегося опубликовал в соцсети протест против политики президента США Дональда Трампа, который известен отменой законов, затрагивающих права представителей ЛГБТ*. 


Авиакатастрофа произошла 30 января. Американские спасатели обнаружили тела 40 человек, погибших в результате столкновения самолета компании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CBS. 


Некоторые тела вынесло на берег реки Потомак, другие были найдены под водой. Спасатели полагают, что к настоящему времени обнаружены все останки погибших, они могут быть безопасно извлечены из фрагментов фюзеляжа.


*ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским и запрещено. 

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#авиакатастрофа #сша #трансгендеры
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