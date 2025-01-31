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По делу бывшего гендиректора «Фонбета» задержали еще троих подозреваемых
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Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы undefined
Новости

По делу бывшего гендиректора «Фонбета» задержали еще троих подозреваемых

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы

По делу экс-директора «Фонбета» Сергея Анохина задержали посредников в полиции. Среди них — один из начальников отделения ОЭБиПК УВД по Центральному административному округу Москвы, адвокат и бывший полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. 


Всем троим предъявлено обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Следователи провели допросы, обыски и выемки. Двое фигурантов уже находятся под стражей.


По данным следствия, Сергей Анохин, будучи главой «Фонбета», пытался дать 60 миллионов рублей сотруднику ФСБ, чтобы правоохранители не узнали о хищениях в букмекерской фирме. Взятку Анохин передавал через посредников — в итоге до получателя дошли лишь 10 миллионов рублей, а всех участников схемы задержали.

 

30 января Анохина арестовали до 29 марта. Его обвиняют в даче взятки. Однако, по данным ТАСС, следователи могут предъявить бывшему гендиректору букмекерской компании новые обвинения во взяточничестве в особо крупном размере. 


Собеседник агентства рассказал, что «Анохин проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток в особо крупном размере». 

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