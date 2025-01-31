По делу бывшего гендиректора «Фонбета» задержали еще троих подозреваемых

По делу экс-директора «Фонбета» Сергея Анохина задержали посредников в полиции. Среди них — один из начальников отделения ОЭБиПК УВД по Центральному административному округу Москвы, адвокат и бывший полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





Всем троим предъявлено обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Следователи провели допросы, обыски и выемки. Двое фигурантов уже находятся под стражей.





По данным следствия, Сергей Анохин, будучи главой «Фонбета», пытался дать 60 миллионов рублей сотруднику ФСБ, чтобы правоохранители не узнали о хищениях в букмекерской фирме. Взятку Анохин передавал через посредников — в итоге до получателя дошли лишь 10 миллионов рублей, а всех участников схемы задержали.

30 января Анохина арестовали до 29 марта. Его обвиняют в даче взятки. Однако, по данным ТАСС, следователи могут предъявить бывшему гендиректору букмекерской компании новые обвинения во взяточничестве в особо крупном размере.





Собеседник агентства рассказал, что «Анохин проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток в особо крупном размере».