В Госдуме рассмотрят запреты для иноагентов преподавать и получать поддержку на муниципальном уровне

Государственная дума рассмотрит новые ограничения для иностранных агентов. Если правки будут одобрены, то иноагентам запретят работать в образовании, участвовать в просветительской деятельности и получать поддержку от муниципалитетов.





Глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев сообщил, что авторы поправок также предлагают ужесточить ответственность за нарушение закона. По его словам, эти меры направлены на защиту суверенитета России.

Если законопроект примут, иноагентам полностью закроют доступ к работе в сфере образования и любой помощи со стороны местных органов власти, подчеркнул депутат.





«Мы выполняем обещание, данное ранее на этой неделе, и усиливаем борьбу с внешними угрозами», — добавил Пискарев.





Авторами инициативы выступили депутаты всех думских фракций, отметил парламентарий. Теперь начнется обсуждение инициатив в профильных комитетах Госдумы.