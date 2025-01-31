Коллеги — об аресте главы Российской ассоциации электронных коммуникаций Гребенникова: Скорее всего, он стал жертвой интриг

Арест по наркотической статье директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова прокомментировали знакомые с ним игроки отрасли Владимир Зыков и Карен Казарян. Они назвали Гребенникова настоящим профи в своем деле и удивились вниманию к нему со стороны правоохранителей.





«Я знаком с ним с 2011 года. Верю в невиновность Сергея. Скорее всего, он стал жертвой каких-то интриг. Об этом напрямую намекают в его официальном канале, где появилась публикация сегодня. Просто учитывая его активную позицию по разным вопросам, включая кулуарные разговоры, он мог кому-то перейти дорогу. Но это только гипотеза», — сказал Daily Storm директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.





Он назвал Гребенникова «авторитетным отраслевым экспертом, переживающим за судьбу России и граждан страны». По словам Зыкова, РАЭК будет сложно без лидера, но она выстоит.





Экс-сотрудник РАЭК Карен Казарян заявил, что три года назад покинул организацию и с тех пор не пересекался с Гребенниковым. Но новость об аресте топ-менеджера по делу о наркотиках удивила, признался он. «У меня сложилось мнение о Гребенникове хорошее, профессиональное. Но, как говорится, чужая душа — потемки», — многозначительно заметил Казарян.





«Лента.ру» писала, что директора РАЭК задержали 24 января в центре Москвы с 2,22 грамма мефедрона. По версии силовиков, Гребенников причастен к систематической торговле запрещенными веществами. Мужчину арестовали еще 25 января, в законную силу решение вступило 29-го. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.





В марте 2024 года «Коммерсантъ» сообщал, что Федеральная налоговая служба обратилась в суд с заявлением о банкротстве структуры руководства РАЭК Гребенникова и АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко «Рунет медиа холдинг». Тогда Гребенников рассчитывал урегулировать вопросы, связанные с претензиями налоговиков.





31 января 2025 года, уже после ареста, в Telegram-канале Гребенникова вышел пост с упоминанием этой статьи: «Если вы читаете этот пост, значит, это уже случилось. Сегодня дела обстоят куда серьезнее…» Затем был опубликован еще один пост. «За что я люблю пиар? За то, что, выпуская любую новость, ее можно приукрасить по словам заказчика так, чтобы все охали и ахали, — какая сенсация!» — говорится в нем.





Сергею Гребенникову 38 лет. Он занимался организацией интернет-конференций и IT-церемоний на территории РФ, в частности Russian Internet Week, Премии Рунета. РАЭК занимается развитием нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка, поддержкой проектов в отраслевом образовании и науке.





В 2021 году глава государства Владимир Путин ввел Гребенникова в состав Общественной палаты РФ. Из состава ОП менеджера вывели в 2023 году.