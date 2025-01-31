«Китайский Новый год в Москве»: как праздник проходит на Тверском бульваре

Москвичи и гости столицы смогли погрузиться в атмосферу Востока. Они посетили студию каллиграфии, где учились рисовать иероглифы, разобрались в тонкостях китайских чаепитий, оценили театральные постановки и попробовали национальные блюда.





В этом году праздник вернулся в столицу. Одна из главных площадок расположилась в самом центре города — на Тверском бульваре. Там, в уютном шале, организовали множество мастер-классов и лекций под руководством исследователей восточной культуры. Особенно примечательно, что среди преподавателей были китайцы, готовые делиться секретами своей богатой культуры.





Вход на все мероприятия абсолютно свободный, что делает праздник доступным для всех желающих. Площадки работают с 28 января по 9 февраля.





Китайский Новый год известен как праздник весны. Он отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния. По восточному летоисчислению в Поднебесной сейчас идет 4722-й год, символом которого считается Зеленая Деревянная Змея. Написание числа 4722 — настоящее искусство, ведь каждый штрих несет глубокий символический смысл.





Чтобы полностью погрузиться в колорит праздника, загляните на официальный сайт проекта или посмотрите видеоролик — там собраны самые яркие моменты фестиваля.