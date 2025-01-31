Минюст признал иноагентом корреспондента «Русской службы Би-би-си» Илью Абишева

Основаниями для внесения в реестр указано то, что эти люди выступали против военной операции на Украине. Кроме того, по данным ведомства, они распространяли недостоверные сведения о политике российских властей, данные, создающие негативный образ ВС РФ.





Ранее стало известно, что Роскомнадзор за 2024 год оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в распространяемых ими материалах более чем на 17 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев.