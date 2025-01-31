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Минюст признал иноагентом корреспондента «Русской службы Би-би-си» Илью Абишева
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В перечень также внесли журналиста Раевского и педагога Зицера undefined
Новости

Минюст признал иноагентом корреспондента «Русской службы Би-би-си» Илью Абишева

В перечень также внесли журналиста Раевского и педагога Зицера

Минюст признал иноагентом корреспондента «Русской службы Би-Би-Си» Илью Абишева. В реестр также попали его коллеги Владимир Раевский, Андрей Новашов, Дмитрий Сухарев и Елизавета Фохт-Бабушкина. 


Всего иностранными агентами объявили шестерых человек, в том числе основателя школы «Апельсин», известного педагога и писателя Вадима Зицера, а также блогера Антона Суворкина.

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Основаниями для внесения в реестр указано то, что эти люди выступали против военной операции на Украине. Кроме того, по данным ведомства, они распространяли недостоверные сведения о политике российских властей, данные, создающие негативный образ ВС РФ. 


Ранее стало известно, что Роскомнадзор за 2024 год оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в распространяемых ими материалах более чем на 17 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

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