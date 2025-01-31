В Норвегии по запросу Латвии задержали судно Silver Dania с россиянами на борту

Судно Silver Dania с российским экипажем задержали в Балтийском море по запросу Латвии. Как рассказали в норвежской полиции, Silver Dania подозревают в повреждении кабеля в Балтийском море.





Как сообщает портал VG, сухогруз зарегистрирован и принадлежит Норвегии, однако все члены его экипажа — россияне. Курсирует он между Санкт-Петербургом и Мурманском. Судно доставили на место происшествия при содействии корабля береговой охраны Норвегии вечером 30 января. Проводятся обыски на борту.





26 января сообщалось о том, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией госпредприятия «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» получил повреждения.





В ноябре 2024-го оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.