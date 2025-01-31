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Пилот-трансгендер Джо Эллис опровергла, что управляла разбившимся в США вертолетом
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Жертвами авиакатастрофы стали свыше 60 человек undefined
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Пилот-трансгендер Джо Эллис опровергла, что управляла разбившимся в США вертолетом

Жертвами авиакатастрофы стали свыше 60 человек

Пилот-трансгендер* Джо Эллис опровергла информацию, что она находилась за штурвалом вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом над Вашингтоном.


По словам Эллис, «в интернете произошло какое-то безумие». Также безосновательное упоминание ее имени «оскорбляет жертв и семьи погибших», считает пилот. 


Ранее пользователи в X и газета Santa Monica Observer сообщали, что Эллис была одним из пилотов Black Hawk, который столкнулся с самолетом в Вашингтоне. 


По данным Newsweek, Эллис прослужила пилотом Black Hawk в Национальной гвардии Вирджинии 15 лет, а также участвовала в боевых действиях в Ираке.


Авиакатастрофа произошла 30 января. Американские спасатели обнаружили тела 40 человек, погибших в результате столкновения самолета компании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CBS. Некоторые тела вынесло на берег реки Потомак, другие были найдены под водой.


Погибли в том числе и трое россиян. Среди них — чемпионы по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова. 


*ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским и запрещено. 

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#авиакатастрофа #сша #трансгендеры
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